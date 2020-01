Migros e Nespresso unite nel riciclaggio

BERNA - Migros e Nespresso insieme nel campo del riciclaggio: da oggi è possibile riconsegnare le capsule di caffè in alluminio Nespresso anche nelle 700 filiali del grande distributore, mentre per i suoi prodotti Café Royal compatibili con Nespresso Migros ricorre ora a capsule in alluminio, che da parte loro potranno essere consegnate anche nei punti vendita della filiale di Nestlé e dei suoi partner. Pure Coop - da ottobre - accoglie gli articoli usati Nespresso.

«Ci tenevamo ad assumerci la responsabilità per l'ambiente e al contempo a offrire ai consumatori una soluzione per il riciclaggio semplice e intuitiva», afferma in un comunicato congiunto Hubert Lehnard, responsabile del progetto presso Delica, azienda di torrefazione di Migros. «Con Nespresso possiamo contare su un partner ideale che mette a disposizione una solida struttura per il riciclaggio».

Nils Kuijer, direttore di Nespresso per la Svizzera, sottolinea che, per far sì che la sostenibilità sia efficace su larga scala, è necessario condividere tecnologie ed esperienze andando oltre i confini dell'impresa. «Siamo molto lieti di accogliere Café Royal come primo utente del sistema di riciclaggio in Svizzera e invitiamo altri fornitori a seguirne l'esempio».

Nella procedura di riciclaggio delle capsule l'alluminio viene separato dal caffè e sottoposto a successiva lavorazione. Una parte è usata per produrre nuove capsule, mentre il resto può essere impiegato nell'industria, ad esempio per creare strutture per finestre, biciclette o auto. Con i fondi di caffè viene prodotto biogas o concime naturale.

Nespresso