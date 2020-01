IKEA ritira il bicchiere da viaggio "Made in India"

BERNA - IKEA ha deciso di ritirare dal mercato il bicchiere da viaggio TROLIGTVIS con l'indicazione "Made in India" visibile nella parte inferiore del prodotto. «Dai risultati dei test effettuati di recente - precisa il colosso svedese in una nota - emerge il rischio che il prodotto rilasci livelli di sostanze chimiche superiori ai limiti previsti per legge».

Il rischio di un impatto negativo per la salute - rassicura IKEA - è comunque molto basso. «Il ritiro riguarda solamente i bicchieri da viaggio prodotti in India che potrebbero rilasciare quantità di dibutilftalato superiori ai limiti. Il procedimento non concerne i medesimi prodotti fatti in Italia».

Ikea, «scusandosi per gli eventuali disagi», invita tutti i clienti in possesso del prodotto incriminato a restituirlo presso qualsiasi negozio della catena. «Non è necessario esibire alcuna prova di acquisto per essere completamente rimborsati».