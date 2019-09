Sawiris soddisfatto: «Presto al The Chedi utili tutto l'anno»

Samih Sawiris guarda con soddisfazione ai suoi investimenti turistici ad Andermatt (UR), che cominciano a girare a pieno regime: già nel 2020 l'hotel di lusso The Chedi sarà in zona utili per l'intero anno, ha detto l'imprenditore egiziano.

La strategia non comune in Svizzera di lasciare gli alberghi aperti tutto l'anno sta già dando i suoi frutti, ha affermato Sawiris in un discorso tenuto ad Andermatt a un evento per rappresentanti del turismo organizzato dal portale per gli investitori Schweizeraktien.net. «Se le cose continueranno ad andare come stanno andando l'anno prossimo non avremo più alcun mese con le cifre rosse all'Hotel Chedi», si è detto convinto il 62enne.

A suo avviso in Svizzera spesso manca un approccio comune a tutta una destinazione turistica: per paura che un concorrente ottenga di più gli operatori non affrontano insieme le sfide, perdendo di vista il quadro complessivo. Ad Andermatt - dove negli ultimi anni è stato investito circa 1 miliardo di franchi in progetti turistici - la situazione è diversa, ha sottolineato Sawiris.