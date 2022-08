Un altro morto in montagna

WÄRBEN - Era salito su uno dei sentieri che si inoltrano nella Valle Klöntan per raggiungere l'Alp Hinterschlatte, che fa parte del comprensorio della Valle Rossmatter, ma dal pomeriggio di martedì 9 agosto non aveva dato più notizie di sé. I famigliari, non vedendolo rientrare, in serata hanno dato l'allarme ed è partita un'operazione di ricerca che ha coinvolto una ventina di persone del Soccorso alpino Glarnerland, della Rega e della Polizia.