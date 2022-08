Incendio sulle imbarcazioni cariche di fuochi d'artificio, un ferito

I fuochi d'artificio sono iniziati alle dieci in punto dalle barche sul lago di Sarnen, ha dichiarato a Keystone-ATS il portavoce della polizia cantonale di Obvaldo, Silvan Stucki. Cinque minuti più tardi, ha indicato la polizia in un comunicato, è scoppiato un incendio su una delle navi a causa di un malfunzionamento dell'attrezzatura. Nonostante il fuoco sia stato estinto poco dopo l'inizio dell'incendio, i petardi si sono accesi da soli prima di esplodere in tutte le direzioni.