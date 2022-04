Uno stupratore risarcito (con centomila franchi)

ZURIGO - Uno stupratore di 36 anni del cantone di Zurigo riceverà centomila franchi di risarcimento dallo Stato. L'uomo, con problemi psichici, è stato trattato erroneamente per anni a causa di una perizia non corretta.

Nel 2010, quando aveva 24 anni, il giovane è stato condannato a quattro anni di reclusione dal tribunale distrettuale di Zurigo e posto in un istituto per giovani adulti. Riesaminando il caso l'anno seguente, la Corte cantonale ha ridotto la pena a tre anni, ma ha mantenuto l'internamento. Dopo quattro anni, quando è stato rilasciato con la condizionale, il giovane ha ancora commesso reati sessuali. È quindi stato arrestato di nuovo e posto diversi mesi in custodia di sicurezza.

In seguito, due nuove perizie gli hanno attestato un disturbo mentale - schizofrenia ebefrenica, che spesso provoca comportamenti irresponsabili - che lo hanno spinto a commettere i reati sessuali in maniera inconsapevole. Quindi non era colpevole. Di conseguenza il Tribunale cantonale ha annullato le condanne del 2010 e del 2011 e assolto pienamente l'imputato, riferisce una sentenza pubblicata recentemente. La vecchia perizia iniziale sul suo stato mentale è stata ritenuta difettosa e poco dettagliata.

Secondo la più alta corte cantonale, l'uomo avrebbe dovuto essere sottoposto da tempo a una terapia stazionarie. Né nella struttura per giovani adulti né in detenzione di sicurezza è stato trattato il disturbo mentale dell'uomo.

Il Tribunale ha quindi stabilito un risarcimento di 100'000 franchi per i quattro anni di misure "inadeguate" e per la custodia di sicurezza.

Nel 2015, è stato finalmente ricoverato per quattro anni per curare il suo disturbo. Ora vive in una struttura con assistenza nella regione di Zurigo.