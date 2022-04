Lite mortale, si butta dalla finestra

KREUZLINGEN - Un morto e un ferito grave. È questo il bilancio di una lite fra due uomini avvenuta stamane in un appartamento di Kreuzlingen (TG). Il presunto autore dell'aggressione è deceduto dopo essersi buttato dalla finestra, precisa la polizia cantonale in una nota.

Secondo i primi elementi dell'indagine, attorno alle 10.00 un 29enne ha assalito un 33enne all'interno di un'abitazione. In seguito, si è tolto la vita saltando nel vuoto.

Una residente del condominio ha poi allertato le autorità, ha detto, sollecitata dall'agenzia Keystone-ATS, una portavoce delle forze dell'ordine turgoviesi. L'uomo gravemente ferito è stato trasportato in ospedale, mentre il suo aggressore è stato dichiarato morto sul posto.

La portavoce ha specificato che l'arma usata per compiere il delitto è un coltello, ma ha preferito non sbilanciarsi ulteriormente citando le indagini in corso. La procura ha aperto un'indagine per far luce su quanto accaduto e chiarire cosa abbia portato al diverbio mortale.

