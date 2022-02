Ubriaco, centra uno spartitraffico e abbatte un cartello stradale

SAN GALLO - Un 35enne che aveva alzato troppo il gomito si è reso protagonista di un incontro (troppo) ravvicinato con uno spartitraffico e un cartello stradale nel centro di San Gallo.

L'incidente, avvenuto attorno alle 0.15 di questa notte sulla Zürcher Strasse, è stato provocato, oltre che dallo stato alcolemico, pure dalla distrazione. L'uomo, che non sapeva più come fare per tornare a casa, aveva infatti inserito il proprio indirizzo sul navigatore presente sul proprio telefonino poco prima dello schianto. Al 35enne, beccato con l'1,22 per mille di alcol nel sangue, è stata immediatamente ritirata la patente. Nessuno è comunque rimasto ferito nello schianto.

Polizia Città San Gallo