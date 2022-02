Cerca di evitare un oggetto sulla strada, causa un mega incidente

MUTTENZ - Effetto domino ieri in una galleria autostradale di Muttenz (BL). Cercando di evitare un oggetto sulla strada, un conducente ha effettuato una secca frenata, causando un mega tamponamento che ha coinvolto ben cinque veicoli. Nonostante i numerosi danni, nessuno è rimasto ferito.

Poco prima delle 13 il primo conducente stava circolando sulla A2 in direzione di Berna/Lucerna quando, dopo essere entrato nel tunnel della Schweizerhalle, ha notato un grosso oggetto in plastica sulla strada. Per evitare una collisione, l'uomo ha frenato l'auto fino al suo arresto, e le due autovetture dietro di lui sono riuscite a frenare evitando lo scontro. Il quarto conducente si è però accorto troppo tardi di quanto stava accadendo ed è finito contro la vettura davanti a lui. La forza dell'impatto ha spinto i tre veicoli davanti a scontrarsi l'uno contro l'altro. Subito dopo questa collisione, un camion che seguiva ha tentato senza successo di evitare un ulteriore tamponamento, iniziando una manovra di frenata e tentando di sterzare a sinistra sulla seconda corsia di sorpasso. Nonostante le manovre evasive, il camion ha finito per impattare lateralmente con l'autovettura che aveva causato il tamponamento. Tre vetture sono state danneggiate a tal punto da non essere più guidabili, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.