Un camion finisce dentro una stalla

AARAU - Sono fotografie abbastanza impressionanti quelle che provengono da Schafisheim, piccolo comune di nemmeno 3'000 anime nel canton Argovia dove questa mattina si è verificato un grave incidente.

Poco prima delle 8.30, infatti, un camion è uscito di strada e si è in seguito schiantato violentemente contro la facciata di una stalla. Ci sono volute circa due ore per riuscire a liberare il conducente del mezzo pesante, un cittadino svizzero di 56 anni, come fa sapere la polizia cantonale argoviese. L'uomo è stato portato d'urgenza in ospedale.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, i pompieri e la polizia.

POLCA AG