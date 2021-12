Fermagli per capelli con LED pericolosi per i bambini

BERNA - Alcuni fermagli per capelli con luci LED risultano pericolosi per i bambini. L'Ufficio per la prevenzione degli infortuni e la catena di negozi H&M invitano i consumatori che li hanno acquistati a restituirli.

Il vano batteria del fermaglio può rompersi e le due batterie alcaline sono facilmente accessibili. C'è il rischio quindi che un bambino possa metterle in bocca, nel naso o nelle orecchie e subire gravi lesioni interne, precisa un comunicato.

Il richiamo riguarda i fermagli per capelli con luce LED contrassegnati dal numero 1008955. Sono stati venduti nel reparto bambini dei negozi H&M dal 23 luglio al 29 ottobre 2021 al prezzo di 12.95 franchi.

I consumatori sono invitati a non utilizzarli e a restituirli al negozio H&M più vicino per un rimborso completo. Non è richiesta alcuna ricevuta.