Rinvenuti degli esplosivi in una casa in ristrutturazione

FRIBURGO - Esplosivi sono stati scoperti oggi in una casa in ristrutturazione a Courtepin (FR). Lo ha annunciato su Twitter la polizia cantonale friburghese aggiungendo che per precauzione sono state evacuate le case vicine.

Un portavoce della polizia cantonale ha detto in serata a Keystone-ATS che non c'era alcun pericolo per il quartiere. L'evacuazione era di natura precauzionale, ha sottolineato.

Secondo il portavoce non si sa ancora quanto esplosivo ci sia nella casa e di che tipo sia. Nel pomeriggio, la polizia ha iniziato a neutralizzare gli esplosivi. Due cariche più piccole sono state distrutte. La polizia cantonale di Friburgo è in contatto con le autorità federali.