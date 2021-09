Rave party (illegale) attira quasi 2'000 festaioli

LOSANNA - Tra le 1500 e le 2000 persone hanno partecipato questo week-end a un rave party illegale tenutosi in un pascolo nei pressi di Vallorbe (VD). L'organizzatore, un vodese 20enne, è stato identificato e sarà denunciato per aver allestito una manifestazione non autorizzata, così come per aver violato le leggi cantonali su Covid, ambiente e fauna.

Il raduno è cominciato sabato intorno alle 21.00 ed è terminato nella tarda mattinata di domenica, ha spiegato oggi a Keystone-ATS la polizia vodese, confermando un articolo del giornale locale "La Région". I presenti venivano non solo dalla Svizzera, ma anche verosimilmente dall'estero.

Le forze dell'ordine hanno ricevuto una chiamata con la quale sono state informate del festino e sono giunte sul posto alle 22.10. A quel punto, secondo la polizia «non era possibile stoppare il rave a causa dell'alto numero di persone, circa un migliaio».

I festaioli avevano montato un palco, che ha ospitato concerti e dj set. Si sono recati al party in treno, a piedi e in diversi casi con l'automobile. Numerosi veicoli erano infatti parcheggiati in maniera selvaggia e decine di essi sono stati multati.

Decisamente infastidito per l'accaduto anche il proprietario del terreno, che a sua volta ha sporto denuncia. «Pur se il campo è stato in parte pulito, restano danni causati da sporcizia e rifiuti», indica la polizia.

In particolare, il suolo è stato calpestato e rovinato dai presenti e dalle loro auto. Delle recinzioni sono state rovinate e un serbatoio con 20'000 litri di acqua è stato contaminato: dovrà essere interamente svuotato e poi ripulito.