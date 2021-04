Sprofonda nel crepaccio e muore sotto gli occhi del figlio

SION - Uno sci-escursionista vallesano di 48 anni ha perso la vita ieri mattina dopo essere caduto in un crepaccio sul Feegletscher, vasto ghiacciaio alpino che si trova sopra il Comune di Saas-Fee.

L'uomo, domiciliato nel Vallese centrale, stava risalendo il ghiacciaio in direzione dell'Alpe Hubel in compagnia del figlio, quando, attorno alle 11.50, si è verificato il dramma. La massa nevosa sotto i suoi sci ha infatti improvvisamente ceduto. Il 48enne è quindi caduto nella voragine da un'altezza di ventina di metri.

Altre persone, giunte poco dopo sul luogo dell'incidente, hanno subito allertato i soccorsi. Ma per il 48enne non c'era già più nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un'inchiesta per stabilire le esatte cause del dramma.