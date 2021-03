Un parapendista muore cadendo sulle piste

ANDERMATT - Un parapendista bulgaro di 36 anni è morto ieri per le gravi ferite riportate dopo essere caduto su una pista di sci del comprensorio di Andermatt (UR).

L'uomo era partito poco dopo le 14.45 con il suo parapendio nei pressi della stazione di montagna della funivia, indica oggi la polizia cantonale urana in una nota. Subito dopo la partenza, il 36enne ha riscontrato delle difficoltà ed è poi caduto da un'altezza di circa 20-30 metri sulle piste.

L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale cantonale di Lucerna, dove è morto in tarda serata. Al momento dell'incidente, stando ai primi accertamenti, la visibilità era buona ma imperversavano raffiche di vento. Un'inchiesta è stata aperta per stabilire le cause esatte del sinistro.