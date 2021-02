Aggredita con l'acido, è stato l'ex fidanzato

NEUCHÂTEL - È stato identificato il presunto autore dell'attacco con l'acido avvenuto giovedì scorso a Neuchâtel, un'aggressione che aveva suscitato incredulità fra i residenti della zona. Si tratta dell'ex fidanzato della vittima, che ricordiamo è una giovane di 24 anni.

La polizia cantonale neocastellana ha precisato in un comunicato diramato oggi che non si è trattato di un attacco terroristico. Il presunto autore è un cittadino afghano che vive in Svizzera da diversi anni e che ha avuto per alcuni mesi un rapporto sentimentale con la vittima.

Aveva precedenti - L'uomo era in passato già stato condannato per un reato che non ha però nulla a che fare con i fatti di cui è attualmente accusato (Legge federale sugli stranieri e sulla loro integrazione). È inoltre noto alla polizia di Neuchâtel per essere stato coinvolto in «attività criminali» quando era minorenne.

I testimoni che si sono manifestati alla polizia hanno permesso di fornire molti dettagli utili alle indagini, che serviranno ora a determinare le esatte ragioni del gesto, la sua preparazione, nonché i dettagli della sua esecuzione.

La vittima ha nel frattempo potuto lasciare l'Ospedale universitario di Losanna (CHUV), dove era stata trasportata a causa delle ferite riportate.