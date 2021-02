Ventiquattrenne aggredita con l'acido a Neuchâtel

NEUCHÂTEL - Una 24enne è stata aggredita con dell'acido da un 19enne ieri mattina poco prima delle 8.00 a Neuchâtel. La donna, ricoverata dapprima nel capoluogo e poi trasferita all'ospedale universitario di Losanna, non è in pericolo di morte. L'aggressore è stato arrestato tre ore dopo i fatti, riferisce in una nota diramata oggi pomeriggio la polizia cantonale neocastellana.

La giovane è stata attaccata in un garage sotterraneo nei pressi del suo domicilio, in un quartiere a poche centinaia di metri dal centro storico. L'aggressore, residente nella regione, aveva il volto coperto. È stato arrestato, in centro città, grazie alle indagini di vari servizi di polizia.

In seguito alle grida della vittima, un vicino ha chiamato i soccorritori ed ha avuto la prontezza di spirito di risciacquare abbondantemente il viso della donna con acqua.