Tre giorni con l'Rt sopra quota 1: Vaud si prepara ad abolire il regime eccezionale

LOSANNA - Il Canton Vaud si prepara a mettere fine alle eccezioni vigenti a tema Covid-19 e si prepara a chiudere i ristoranti delle piste da sci, le biblioteche e le palestre.

Questo a causa del superamento per tre giorni della quota 1 del tasso di riproduzione Rt, che misura la capacità di propagazione del coronavirus. «È un peccato, ma le regole sono chiare. Dovremo porre fine al regime eccezionale e applicare l'ordinanza federale, probabilmente da lunedì» ha spiega Denis Froidevaux, capo dello Stato maggiore cantonale di controllo (EMCC) ai colleghi di 20 Minutes.

Un annuncio ufficiale da parte del Consiglio di Stato vodese è atteso per le prossime ore o con più probabilità per domenica, dopo aver consultato gli ultimi dati aggiornati dell'andamento della pandemia e in coordinamento con gli altri cantoni romandi. «Al momento siamo ancora nel campo della speculazione, ma non abbiamo motivo di essere ottimisti» ha aggiunto Froidevaux.

L'indice Rt per Vaud, secondo l'ultimo aggiornamento comunicato dall'Ufficio federale della sanità pubblica, è 1,07. Scattano quindi una serie di chiusure, che riguarderanno anche gli impianti sportivi e i negozi aperti alla domenica, con l'eccezione di panetterie e farmacie. «Anche i negozi delle stazioni sono interessati» ha concluso Froidevaux.