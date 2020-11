Scambia il freno con l'acceleratore e sfonda la pizzeria 

BIENNE - E’ un’allieva conducente la protagonista dell'incidente avvenuto questa mattina, verso le 10.30, sulla Bahnhofplatz a Bienne. La ragazza voleva andare in direzione della piazza quando per motivi sconosciuti ha perso il controllo della vettura e, accelerando si è schiantata contro una pizzeria. A farne le spese sono stati due pedoni che proprio in quel momento stavano attraversando la piazza sulle strisce pedonali. Entrambi hanno riportato ferite giudicate gravi, stando a quanto fa sapere la polizia bernese. Diverse ambulanze sono giunte sul posto e il perimetro della stazione è stato sigillato. Oltre ai due pedoni, anche la ragazza al volante è stata portata in ospedale.

Secondo quanto riferisce Le Matin al volante si trovava una ragazza alle prime armi con la guida. Accanto a lei c’era il marito. Un testimone ha raccontato che la conducente ha fatto confusione tra l’acceleratore e il freno.

Nazif Asani, è il gestore della Pizzeria Seeland. Si è visto piombare addosso l’auto. «Credo che la donna abbia perso il controllo del mezzo. Forse ha scambiato il pedale del freno per l'acceleratore. Una persona è stata ferita gravemente. Ho ancora il pavimento ricoperto di sangue", ha dichiarato a Le Matin.

Lettore