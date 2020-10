Camion contro tram, 14 persone ferite

ZURIGO - Sono quattordici i passeggeri rimasti feriti questa mattina nello scontro tra un camion e un tram avvenuto nei pressi dello stadio del Letzigrund a Zurigo.

L'incidente - come precisato dalla polizia cittadina in una nota - è avvenuto poco dopo le 10.00 nei pressi di un cantiere sulla Badenerstrasse. L'autista del mezzo pesante ha inavvertitamente centrato il tram della linea 2 mentre stava compiendo una manovra in retromarcia. Il violento impatto ha provocato uno squarcio di circa tredici metri nella fiancata del mezzo pubblico, ferendo sette donne e altrettanti uomini, tra cui un ragazzo di 11 anni. «La gran parte dei passeggeri feriti ha subito solo tagli e contusioni», sottolinea la polizia, precisando che «dodici persone sono rimaste leggermente ferite, mentre altre due versano in condizioni un po' più serie».

L'Hotel H+ Zurich ha messo a disposizione dei soccorritori diversi locali per accogliere e assistere i feriti. I danni provocati dall'incidente ammontano a diverse centinaia di migliaia di franchi.

Richiesta testimoni - La polizia cittadina chiede a eventuali testimoni che possano chiarire la dinamica dell'incidente a farsi avanti telefonando allo 044.411.71.17.

Polizia Città Zurigo