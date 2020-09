Altri 469 casi, superati i 45mila contagi

BERNA - Sono 469 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera e nel Liechtenstein nelle ultime 24 ore, numero che porta il totale dall'inizio della pandemia a 45'306. Secondo il bollettino quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), almeno 1'735 persone sono morte dall'inizio dell'epidemia, una in più rispetto a ieri.

Ieri i contagi annunciati erano stati 245 (con 8'835 test effettuati), lunedì 191 (con 4'609 test), domenica 444 (con 12'608 test) e sabato 425 (con 15'022 test).

L'incidenza della malattia ha raggiunto i 527,9 casi ogni 100'000 abitanti. I nuovi ricoveri sono stati 14, il che porta le ospedalizzazioni a 4'617.

I test effettuati tra ieri e oggi sono stati 17'565, per un totale di 1'129'549. Il tasso dei tamponi positivi si attesta al 4,7%.

Le persone in isolamento sono 2'063: altre 5'208 entrate in contatto con loro sono in quarantena, uno stato nel quale si trovano anche 8'496 individui rientrati in Svizzera da un Paese considerato a rischio.

In Ticino nelle ultime 24 ore sono stati registrati due nuovi contagi per un totale di 3'567. I decessi restano invece fermi a 350.