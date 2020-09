Due soli casi di Covid nelle ultime 24 ore

BELLINZONA - Ancora numeri che fanno ben sperare, dal bollettino giornaliero delle autorità sanitarie cantonali in merito alla diffusione del Coronavirus in Ticino. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati solo 2 nuovi contagi, zero decessi e nessun nuovo ricovero (secondo quanto comunicato dalle autorità sanitarie cantonali). La situazione resta sostanzialmente sotto controllo e in linea con i numeri delle ultime settimane.

Dall'inizio dell'emergenza, che risale allo scorso 25 febbraio, nel nostro Cantone si contano ora complessivamente 3'567 casi accertati di Covid-19. Il totale delle vittime legate al coronavirus resta a quota 350.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, nelle strutture sanitarie ticinesi non c'è più una persona ricoverata a causa del virus. Il totale dei pazienti dimessi è attualmente di 929.