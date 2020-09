Con la moto era finito in un vigneto: muore un 33enne

CHAMOSON - È spirato in ospedale un motociclista 33enne che lo scorso giovedì 3 settembre è stato protagonista di un incidente a Chamoson, nel Canton Vallese. Per cause ancora al vaglio delle autorità, l'uomo - che stava percorrendo la “Route du Vin” - ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un vigneto. E aveva riportato gravi ferite.

Il 33enne - come riferito dalla polizia cantonale vallesana - era stato ricoverato all'ospedale di Sion, dove si è spento il giorno successivo, venerdì 4 settembre.