LOSANNA - Un fortunato giocatore di Euro Millions in Francia (e non in Romandia come comunicato in un primo momento) ha vinto ieri 170 milioni di franchi per aver azzeccato la combinazione vincente.

Il nuovo milionario ha centrato sia i cinque numeri (4, 8, 10, 33 e 46) sia le due stelle (8 e 11) necessari a sbancare il jackpot. Lo ha comunicato la Loterie Romande.