Ubriaco perso, rischia di farsi investire due volte

SAN GALLO - Si aggirava barcollando vistosamente per le strade di San Gallo. La polizia lo ha portato in centrale, dove ha dovuto passare la notte per evitare che si mettesse in pericolo. Si tratta di un 34enne che aveva un alcolemia dell'1,6 per mille.

Le autorità - scrive la polizia cittadina in un comunicato - sono state allertate ieri attorno alle 21.30. Quando gli agenti hanno raggiunto l'uomo in questione, un'automobilista ha riferito loro di averlo quasi investito.

E il 34enne ha rischiato di essere investito una seconda volta, mentre cercava di fuggire dalla polizia che lo stava portando in centrale.

Dalla perquisizione dell'uomo sono spuntate delle strisce di carta, verosimilmente arricchite di LSD. Dopo la visita medica, il 34enne ha inoltre cercato di aggredire un poliziotto.