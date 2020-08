ZURIGO - Allo zoo di Zurigo, un altro elefantino è morto poco dopo la nascita. La mamma Omysha aveva partorito ieri sera, riferisce oggi lo stesso parco zoologico.

Già in aprile un elefante appena nato era morto allo zoo di Zurigo. Aveva ferite alla testa, ma non è stato possibile ricostruire con certezza come e perché il piccolo abbia riportato le lesioni.

Per contro, un terzo piccolo elefante, nato in febbraio, è in buona salute. È un maschio a cui è stato dato il nome di "Umesh".