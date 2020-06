Ogni giorno un ferito in monopattino

BERNA - Il numero di incidenti legati alla mobilità sostenibile in Svizzera è in costante aumento: nel 2015 ne sono stati registrati 7’544 che hanno coinvolto 16’279 persone. Nel 2019 si è passati a 8’355 incidenti e 17’298 persone coinvolte, pari ad un aumento rispettivamente del 10% e 6%.

Boom di monopattini - In particolare negli ultimi cinque anni sono diminuiti gli incidenti che hanno visto coinvolti pedoni e biciclette per bambini, mentre sono sempre più numerosi gli incidenti con altri mezzi di trasporto. È il caso dei monopattini elettrici, che stanno vivendo un vero e proprio boom in Svizzera.

Molto di moda e sempre più diffuso nel paesaggio urbano, il monopattino elettrico, che rientra in una nuova categoria della statistica 2019, l’anno scorso è stato protagonista di 99 incidenti con un totale di 137 feriti.

Oltre a queste cifre, è in costante crescita anche il numero di incidenti che vedono protagonisti i monopattini tradizionali. Tra il 2015 e il 2019 gli incidenti in monopattino sono passati da 109 a 149 (+31%), il numero di persone coinvolte da 223 a 308 (+32%), mentre il numero di feriti da 249 a 273 (+9%).

Complessivamente, nel 2019 i monopattini convenzionali ed elettrici sono stati la causa di 248 incidenti, con 410 feriti tra le 466 persone interessate.

Consigli del TCS - Per far fronte a questo significativo aumento del numero di incidenti e infortuni, il TCS raccomanda di esercitarsi su aree private prima di immettersi nella circolazione e di indossare casco, protezioni per i polsi, ginocchiere e gomitiere, nonché indumenti e accessori riflettenti per migliorare la visibilità.

Si consiglia inoltre di verificare se l’assicurazione di responsabilità civile copre l’utilizzo del monopattino. Inoltre, bisogna fare attenzione all’umidità, alle rotaie del tram e alla pavimentazione stradale e non guidare mai di notte senza luci anteriori e posteriori. Infine, è fondamentale rispettare le norme della circolazione stradale e adattare il proprio comportamento alle condizioni del traffico. Anche se l’uso del monopattino tradizionale sui marciapiedi è autorizzato, occorre ricordare che i pedoni hanno sempre la precedenza.

I monopattini elettrici omologati in Svizzera sono equiparati alle biciclette e devono rispettare le stesse norme della circolazione stradale. Quindi è vietato circolare sul marciapiede, mentre, se presente, è obbligatorio scegliere la pista o la corsia ciclabile oppure circolare sul lato destro della carreggiata. Il monopattino elettrico non può superare i 20 km/h e deve essere dotato di campanello, freni anteriori e posteriori e luci. Infine, su questo mezzo di trasporto elettrico è autorizzata una sola persona.