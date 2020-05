Coronavirus: 11 casi in più, nessun decesso

BERNA - Sono 30'736 i casi positivi di Covid-19 registrati in Svizzera dall'inizio dell'emergenza. Lo riferisce l'Ufficio federale della sanità pubblica nel consueto bollettino quotidiano, che riporta 11 contagi in più rispetto a 24 ore fa. L'incidenza ammonta a 358 casi per 100'000 abitanti.

Le cifre sono in linea con quelle comunicate negli ultimi giorni. Ieri si contavano 18 nuovi casi. Venerdì erano 13, giovedi erano 36 e mercoledì 40. Numeri sempre al di sotto della cinquanta unità.

Per quanto concerne le vittime legate al nuovo coronavirus, il bilancio a livello nazionale registrato dall'UFSP conta complessivamente 1641 decessi, nessuno dei quali è avvenuto nelle ultime 24 ore.

Discrepanze - In tal senso, ricordiamo che i dati comunicati giornalmente si rifanno alle informazioni fornite da medici e laboratori nell'ambito dell'obbligo di dichiarazione e possono quindi divergere, temporaneamente, da quelli comunicati quotidianamente dai singoli Cantoni. Come successo ad esempio oggi, giorno in cui in Ticino è stato registrato un decesso mentre in Svizzera, come detto, non ne risultano.

Gli altri dati - A livello svizzero, il numero dei test per SARS-CoV-2, il virus che causa il Covid-19, eseguiti finora ammonta complessivamente a 370'464, di cui il 10% sono risultati positivi. La fascia d'età dei casi finora confermati da test di laboratorio va da 0 a 108 anni, per un'età mediana di 52 anni (la metà dei casi ha un'età inferiore, l'altra metà superiore).

A oggi, sono stati segnalati 3'926 ricoveri ospedalieri confermati. Su 3'385 persone con dati completi, l'86% aveva una o più malattie preesistenti. La fascia d'età va da 0 a 102 anni, per una mediana di 72 anni.

Per quel che riguarda i decessi, su 1'558 persone con dati completi il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti. La fascia d'età va da 31 a 108 anni, per una mediana di 84 anni. L'incidenza è molto bassa per le persone sotto i 60 anni di età, sottolinea l'UFSP.

L'incidenza più importante rimane quella nel canton Ginevra (1'044,1 casi ogni 100'000 abitanti), seguita da quella in Ticino (926,9/100'000). Nei Grigioni il dato si attesta a 402,8 casi ogni 100'000 abitanti.