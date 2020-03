Una tragica caduta dall'e-bike

ZURIGO - Una 80enne in sella a una bicicletta elettrica è morta oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Regensdorf, nel canton Zurigo.

Stando a quanto indicato dalla polizia cantonale, intorno alle 16.45 la donna stava affrontando una strada di quartiere in salita, quando in senso inverso è giunto un trattore agricolo con rimorchio guidato da un 22enne. Per motivi non ancora chiari l'anziana è caduta ed è stata travolta dal rimorchio.

I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatane il decesso. Sul caso sta indagando la procura cantonale.