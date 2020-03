Frontale in una galleria, tre feriti a Rapperswil-Jona

SAN GALLO - Tre persone, di cui almeno una in modo grave, sono rimaste ferite questa mattina in un incidente stradale in galleria, sull'A53, a Rapperswil-Jona (SG). Lo indica in una nota la polizia cantonale sangallese.

Un 29enne, per ragioni ancora da determinare, ha invaso con la sua auto la corsia opposta scontrandosi frontalmente con una vettura guidata da un 24enne. Quest'ultimo ha subito gravi ferite ed è stato elitrasportato all'ospedale.

La passeggera, anch'essa 24enne, ha riportato leggere ferite mentre le condizioni del 29enne che ha provocato lo scontro non sono note. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre l'uomo dalle lamiere, precisa la polizia.

A causa dell'incidente, il tunnel Jonerwald è rimasto chiuso per circa due ore per consentire le operazioni di ripristino. Entrambi i veicoli sono andati completamente distrutti.

Polizia canton San Gallo