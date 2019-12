Schianto alle Hawaii: quattro vittime svizzere

HONOLULU - Ci sono anche quattro svizzeri tra le sette persone che hanno perso la vita nello schianto dell'elicottero avvenuto lo scorso 26 dicembre sull'Isola di Kauai alle Hawaii. Nella nottata di sabato (mattina nell'Oceano Pacifico) la polizia ha infatti diffuso l'identità delle vittime, precisando che «non vi sono sopravvissuti».

A perdere la vita, su quell'elicottero che si è schiantato contro una montagna in una zona impervia della cosiddetta "Isola Giardino", sono stati il pilota di 69 anni, una donna di 47 anni e sua figlia di 13, entrambe americane del Wisconsin e una famiglia elvetica. Le vittime con passaporto rossocrociato - secondo quanto riportato dai documenti di volo - sono una 50enne, un uomo di 49 anni e due ragazzi di 13 e 10 anni.

Al momento sono in corso le autopsie per l'identificazione formale. Il DFAE non ha comunque ancora confermato la presenza di vittime elvetiche nello schianto. «Esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime e preghiamo per loro», ha da parte sua detto il vice-capo della polizia di Kauai Bryson Ponce.

Il proprietario del velivolo - ricordiamo - aveva annunciato giovedì la scomparsa dell'elicottero che non aveva fatto ritorno alla base all'ora prevista dopo aver effettuato un giro panoramico dell'Isola di Kauai. Successivamente si è scoperto che l'apparecchio si era schiantato nel parco naturale di Koke'e in una zona montagnosa e difficilmente accessibile.

I motivi dell'incidente - al momento - non sono ancora stati appurati. La polizia continua le sue indagini. I lavori dei soccorritori è stato reso complicato dalla nebbia, dalle forti raffiche di vento e dalla scarsa visibilità. Per questo motivo i resti dell'elicottero erano stati individuati solamente ieri.

keystone-sda.ch (Justin Shackleford)