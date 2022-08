«Io preoccupato? I cinesi sono pazzi, non hanno nulla da guadagnare da una guerra con Taiwan»

Come diverse altre nazioni, infatti la Svizzera ha un florido scambio commerciale con Taiwan che è uno dei maggiori produttori di chip al mondo. Oltre a importare semiconduttori, prodotti hi-tech e biciclette (Taiwan è leader mondiale per quanto riguarda le bici di marca) per circa 1,2 miliardi l'anno, la Confederazione esporta prodotti chimici, farmaci, orologi e macchinari per più di 2,3 miliardi (dati della Seco per il 2020). Al momento le aziende svizzere attive sull'isola danno lavoro a 1'700 persone.