Il messaggio di Pelosi: «La solidarietà americana a Taiwan è fondamentale»

L'impegno di Tsai - Taipei non si tirerà indietro di fronte alle minacce militari della Cina e rimarrà un partner affidabile degli Stati Uniti, impegnandosi a rafforzare le difese dell'isola. «Taiwan è impegnata a mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan. E faremo di Taiwan una forza stabilizzatrice chiave per la sicurezza regionale, garantendo un Indo-Pacifico libero e aperto, nonché uno sviluppo stabile del commercio globale e delle catene di approvvigionamento» ha aggiunto Tsai, ringraziando la sua interlocutrice per aver intrapreso azioni concrete che mostrano la vicinanza tra le due amministrazioni.