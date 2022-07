«Chi la pensa in maniera diversa viene considerato un nemico»

Conta chi lo dice, non cosa dice - In Svizzera fortunatamente non si è ancora arrivati a questo punto. Ma il pericolo c'è. «Oggi i dibattiti sono incentrati sulla persona che parla e non sui concetti che vengono esposti», precisa il politologo Claude Longchamp. «La gente bada al mittente del messaggio, non al messaggio in sé. E a dipendenza del gruppo a cui appartiene il mittente, il suo messaggio verrà accettato o meno». Secondo Longchamp, tutto questo impedisce alle persone di avvicinarsi tra loro. «I politici che sono in grado di scendere a compromessi su svariati dossier non esistono quasi più»