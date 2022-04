Più incidenti (gravi) per i giovani motociclisti

BERNA - Due morti e 123 feriti gravi. Questo è il triste bilancio registrato l'anno scorso negli incidenti che hanno coinvolto giovani motociclisti tra i 15 e i 17 anni d'età. Per correre ai ripari l'Ufficio prevenzione e infortuni (UPI) ha lanciato un nuovo capitolo della propria campagna «Don't mess it up».

Aumenta la cilindrata, aumentano gli incidenti - Dal 2021, infatti, a partire dai quindici anni è possibile guidare motociclette e scooter fino ai 45 chilometri, mentre dai 16 anche moto con una cilindrata di 125 centimetri cubici. «Le statistiche relative a questi incidenti - precisa l'UPI - suscitano preoccupazione. In questa fascia d'età si contano infatti due morti e 123 feriti gravi». A titolo di confronto, ricordiamo che la media dei quattro anni precedenti faceva registrare lo stesso numero di decessi, ma "solo" 56 ferimenti gravi.

«Mai così male dal 2015» - Ma non è solo tra i giovanissimi centauri che la situazione è peggiorata. «Il numero di feriti gravi e dei morti imputabili a un incidente motociclistico sulle strade svizzere è aumentato per tutte le categorie d'età con un totale di 47 morti e 1'067 feriti gravi», precisa l'UPI ricordando che «era dal 2015 che non si rilevavano cifre tanto alte».

Campagna social - Per contrastare questo fenomeno e migliorare la sicurezza dei motociclisti, l’UPI ha deciso di puntare molto su un’informazione mirata. «In funzione di questo gruppo target, l'anno scorso è stata lanciata la campagna «Don't mess it up» attraverso piattaforme come Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube e Spotify».

Video per i più giovani - Elaborata in stretta collaborazione con i diretti interessati e con la Federazione Motociclistica Svizzera (FMS) e cofinanziata dal Fondo di sicurezza stradale, la campagna è entrata ora nella seconda fase che si protrarrà prevedibilmente fino al 2023. «I video - spiega l'UPI - trasmettono il messaggio che un comportamento inadeguato in moto non è solo pericoloso ma anche imbarazzante. Questo dovrebbe incoraggiare i giovani a riflettere e ad analizzare con onestà il loro comportamento alla guida».