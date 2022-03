L'F-35A si mette in mostra

BERNA - La Svizzera alla scoperta dell'F-35A: dal 21 al 25 marzo 2022 il nuovo aereo da combattimento sarà presentato all'aerodromo militare di Emmen (LU). Potrà essere osservato anche il sistema di difesa terra-aria a lunga gittata Patriot.

Rappresentanti della politica, dell'economia e dell'industria, dei media e del pubblico potranno osservare i due sistemi in loco e ricevere informazioni specifiche sugli acquisti, indica oggi l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse).

In alcuni momenti potrà accedervi anche la popolazione: a partire da lunedì 14 marzo alle 12, i primi 450 interessati potranno iscriversi per partecipare a una giornata per il pubblico il prossimo venerdì 25 marzo. Inoltre, verrà allestita una cosiddetta "area spotter" in tre diverse giornate - 18, 23 e 25 marzo, previa iscrizione che aprirà domani alle 12 - per un massimo di 500 persone che potranno osservare e fotografare e assistere all'atterraggio, a un breve volo e al decollo dell'F-35A.

Oltre ai nuovi mezzi per la protezione dello spazio aereo, durante la presentazione verranno fornite informazioni anche sugli altri progetti del messaggio sull'esercito 2022. In particolare sulla messa fuori servizio della flotta di F-5 Tiger e l'acquisto di materiale militare, precisa armasuisse.