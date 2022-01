Sirene spiegate in tutta la Svizzera, la prova è settimana prossima

BERNA - Migliaia e migliaia di sirene. E risuoneranno in tutto il Paese. Sì, perché il prossimo mercoledì 2 febbraio avrà luogo l'annuale prova delle sirene. Saranno messe in funzione sia le 5'000 utilizzate per dare l'allarme generale sia quelle dell'allarme acqua, specifica l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). Questo test è essenziale per verificare l'affidabilità delle sirene nel dare l'allarme alla popolazione in caso di pericolo.

A che ora? - Alle 13.30 verranno attivate le sirene per l’allarme generale, un suono modulato e regolare della durata di un minuto. Se necessario, la prova può essere ripetuta entro le 14. Contemporaneamente ogni cantone diffonde un comunicato via Alertswiss. Dalle 14.15 ed entro le 15, le sirene a valle di sbarramenti idrici emettono il segnale di «Allarme acqua», dodici suoni continui e gravi in sequenze di 20 secondi ad intervalli di 10 secondi.

Anche l'app - Come negli scorsi anni, saranno testati anche i canali d’informazione Alertswiss. Con l'app Alertswiss la popolazione toccata riceve un messaggio d’allerta con raccomandazioni di comportamento anche in caso di eventi minori come pericolo di frana o acqua inquinata.

Non si sa mai - Se il segnale di «allarme generale» risuona in un momento diverso da quello previsto per la prova delle sirene, significa che la popolazione potrebbe essere in pericolo, sottolinea l'Ufficio federale della protezione della popolazione. «In questo caso i cittadini devono ascoltare la radio, informarsi tramite i canali Alertswiss, seguire le istruzioni diramante dalle autorità e informare i vicini».