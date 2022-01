Prolungato l'obbligo della mascherina nelle scuole grigionesi

COIRA - Le autorità cantonali grigionesi, partendo dal presupposto che nelle prossime settimane il numero di casi continuerà ad aumentare, hanno deciso di prendere provvedimenti riguardo l'uso della mascherina a scuola.

Il Governo ha pertanto deciso di prorogare fino al 5 marzo 2022 per tutte le persone l'obbligo di indossare la mascherina in vigore dal 9 dicembre 2021 in tutte le classi scolastiche del Cantone a partire dalla terza classe fino al grado superiore compreso, negli spazi chiusi che si trovano sull'area degli istituti di formazione del grado secondario II (scuole professionali, centri dei corsi interaziendali, scuole d'arti e mestieri, formazioni transitorie, scuole medie superiori nonché centri abitativi e mense) e del liceo inferiore. L'obbligo di indossare la mascherina nelle scuole grigionesi dà un contributo affinché l'insegnamento in presenza possa essere proseguito e affinché in tal modo possa essere garantita l'istruzione per tutti gli allievi.

Eccezioni all'obbligo di indossare la mascherina (nessuna variazione):

Per gli allievi del primo ciclo (dalla scuola dell'infanzia fino alla seconda classe elementare inclusa).

Nelle situazioni in cui indossare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione. In tali situazioni deve essere rispettata la distanza di 1,5 metri oppure la protezione deve essere garantita mediante altri provvedimenti.

Durante le lezioni nei settori sport, musica, canto e teatro, se è possibile rispettare la distanza di 1,5 metri.

Tramite i medici della struttura e in accordo con il medico cantonale, le strutture per l'istruzione scolastica speciale possono definire eccezioni motivate all'obbligo della mascherina.

All'interno dei servizi di ristorazione degli istituti di formazione (ad es. caffetterie, centri abitativi e mense) vigono i rispettivi piani di protezione; per gli ospiti esterni vigono in aggiunta le direttive di Confederazione e Cantone applicabili al settore della ristorazione. Gli ospiti sono esonerati dall'obbligo di indossare la mascherina se sono seduti a un tavolo.

Per le persone che sono in grado di provare di non poter indossare mascherine per ragioni particolari (segnatamente di carattere medico) occorre adottare altri provvedimenti idonei per evitare un contagio.

La situazione viene valutata su base continua. Qualora la situazione dovesse migliorare prima del 5 marzo 2022, le misure saranno adeguate di conseguenza.