Covid in Svizzera: 32'150 contagi e 151 ricoveri

BERNA - «Ci aspettano settimane difficili», hanno ribadito oggi Alain Berset e Rebecca Ruiz (vicepresidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità pubblica). Un ammonimento supportato dalle cifre pubblicate dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e che anche oggi si mantengono elevate.

In Svizzera, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 32'150 nuovi casi di coronavirus (ieri erano 29'887). 20 nuovi decessi sono stati segnalati (ieri 18), mentre 151 persone sono state ricoverate in ospedale (ieri 122). Esattamente una settimana fa, l'UFSP aveva annunciato 28'038 casi. Lo stesso giorno si contavano 10 decessi e 126 ricoveri.

Tassi e percentuali - Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 108'771 test, indica l'UFSP. Il tasso di positività è del 29,56%, contro il 29,40% della scorsa settimana. Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta a 1,17 (in netto calo rispetto a ieri, che era di 1,37). I pazienti Covid occupano attualmente il 29,70% dei posti disponibili in terapia intensiva, con un tasso d'occupazione del 76,70%.

Vaccinazione - In totale, il 67,77% degli svizzeri ha già ricevuto due dosi di vaccino. Fra la popolazione oltre i 12 anni, la quota sale al 77,11%. Inoltre, il 69,99% delle persone oltre i 65 anni e il 33,04% della popolazione hanno ricevuto il cosiddetto booster.

Isolamenti e quarantene - Secondo l’UFSP, 161'060 persone si trovano attualmente in isolamento dopo essere state testate positive. Sono invece 49'762 quelle in quarantena dopo essere state in contatto con un positivo.

I dati aggregati - Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 325'178, ovvero 3733,66 ogni 100'000 abitanti. Dall'inizio della pandemia invece, 1'666'355 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su 15'832'276 di test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 12'125 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 41'236.