Questo caschetto non protegge il bambino

BERNA - Il caschetto protettivo per bambini “No Shock OK Baby” non protegge la testa come indicato nell'informazione sul prodotto. Lo fanno sapere l'Ufficio per la prevenzione degli infortuni (UPI) e la società Bisal GmbH.

La protezione - si legge in una nota - non è sufficiente «né in posizione eretta né quando il bambino gattona. Ne consegue un pericolo di lesioni».

Il prodotto viene dunque richiamato. Si tratta del caschetto imbottito “No Schock OK Baby” con il numero di articolo O38070003.

Chi ne fosse in possesso è invitato a non utilizzarlo più e a riportarlo al punto vendita, dove sarà rimborsato il prezzo d'acquisto (dovrà essere presentata la ricevuta).