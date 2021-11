Nessun nuovo decesso per Covid in Svizzera

BERNA - Restano vicini a quota 3mila, i contagi da Covid in Svizzera. Nelle ultime 24 ore l'Ufficio federale di sanità pubblica ha registrato 2848 nuovi casi di coronavirus (ieri erano 2931). I nuovi decessi segnalati sono 0 (ieri erano 6), i ricoveri 31 (ieri erano stati 42).

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 35422 test, indica l’UFSP. Il tasso di positività è dell'8,04%. Sull’arco di due settimane, il numero totale di infezioni è 24369. Il tasso di riproduzione, aggiornato ad oggi, si attesta a 1,26.

In totale la Svizzera ha ricevuto 13'297'425 dosi di vaccino e ne sono state somministrate 11'178'041. Il 64,12% delle persone ha già ricevuto una seconda iniezione. Dall’inizio della pandemia, 887'446 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio su un totale di 11'834'947 test effettuati in Svizzera e nel Liechtenstein. In totale si contano 10'888 decessi e il numero di persone ospedalizzate si attesta a 33'976.

In Svizzera si contano attualmente 10913 persone in isolamento e 7376 entrate in contatto con loro e messe in quarantena.