La strada per Trans è realtà dopo undici anni di lavori

COIRA - Dopo un cantiere durato circa undici anni, il 9 ottobre 2021 si celebra il completamento dei lavori di costruzione della strada per Trans e del suo elemento centrale, la galleria Plattas lunga 440 metri.

Grazie a questa infrastruttura, Trans viene dotata di un collegamento percorribile e sicuro tutto l'anno su cui possono circolare veicoli con un peso totale fino a 32 tonnellate.

La strada per Trans funge da collegamento per l'ex Comune di Trans, oggi frazione del Comune di Domleschg, situato a 1480 metri sul livello del mare. Il collegamento originale era una strada in terra battuta che da Paspels conduceva a Trans passando per Dusch e Vecs. La strada era ripida e stretta. Presentava inoltre numerosi tornanti a gomito, per cui i veicoli potevano incrociarsi solo in pochi punti. L'accesso a Trans non era possibile per gli autocarri.

Nuovo tracciato e collegamento stradale moderno - Con il successivo ampliamento della strada per Feldis, nel 1991 è stato possibile per la prima volta collegare la strada per Trans tramite una diramazione sopra Rofna per mezzo di una strada forestale. In questo modo era possibile aggirare la strettoia a Dusch. Nel 2010 è cominciata la costruzione della nuova strada per Trans su un nuovo tracciato, che si dirama dalla strada per Feldis prima della galleria Tgiern e conduce alla nuova galleria Plattas sul percorso di una strada forestale esistente. La galleria lunga 440 metri è stata realizzata tra il 2013 e il 2014 tramite avanzamento con esplosivo. Sotto Vecs, la strada si ricongiunge al tracciato originario e lo segue fino a Trans. A causa dell'elevata pendenza del terreno è stato necessario costruire diversi muri di sostegno. Durante i lavori di costruzione, mantenere la viabilità sulla strada a senso unico alternato ha rappresentato una sfida sia per i lavoratori sia per gli utenti della strada. Nel 2021 è stato infine ampliato il tracciato all'interno dell'abitato di Trans e al contempo tutte le condotte del comune sono state sostituite.

Impianto fotovoltaico per l'approvvigionamento elettrico della galleria - Per soddisfare parte del fabbisogno di elettricità della galleria Plattas è previsto un impianto fotovoltaico. Quest'ultimo sarà presumibilmente installato nel 2022 sul lato a valle esposto al sole del muro di sostegno, all'altezza del portale sud.