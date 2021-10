La Polizia passa all'azione e sfolla gli attivisti per il clima

ZURIGO - Sono circa 200 gli attivisti del movimento Extinction Rebellion che oggi, non lontano dalla stazione centrale di Zurigo, hanno bloccato il traffico per attirare l'attenzione sui problemi climatici. La polizia sta sfollando i manifestati che si sono seduti al centro di un incrocio, ma gli attivisti non demordono e annunciano azioni anche per domani.

Come annunciato in anticipo, i membri del gruppo Extinction Rebellion hanno bloccato alle 12 la Uraniastrasse, all'altezza della Bahnhofstrasse. Hanno trascinato sulla carreggiata un'imbarcazione in cartapesta con la scritta "Agire adesso!" e alcuni si sono istallati in mezzo alla strada con sedie da giardino.

Persone di tutte le età hanno deciso di manifestare pacificamente perché «non possono più accettare che non vengano prese misure urgenti», afferma Extinction Rebellion in un comunicato. Sono «allarmati per la catastrofe climatica che sta avvenendo sotto i loro occhi».

La polizia municipale di Zurigo è stata dispiegata nel centro della città e ha transennato la strada. Gli agenti sono intervenuti alle 13.20 e hanno sgomberato gli attivisti seduti in mezzo ad un incrocio. I manifestanti hanno opposto solo resistenza passiva. Diverse decine di dimostranti occupano ancora una parte della Uraniastrasse.

Mentre l'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso, Extinction Rebellion ha già annunciato una nuova azione per domani. «Di fronte all'emergenza climatica, non è più sufficiente esprimere il proprio malcontento solo attraverso manifestazioni legali e petizioni», si legge nel comunicato. Già la settimana scorsa, gli attivisti avevano annunciato di essere pronti a farsi arrestare dalla polizia. «Se verremo evacuati, torneremo», avevano avvertito.

A giugno, Extinction Rebellion ha presentato una lista di richieste al Consiglio federale, tra cui la dichiarazione dello stato di emergenza climatica. In mancanza di una risposta, gli attivisti hanno deciso di bloccare il traffico nel centro di Zurigo.

keystone-sda.ch (ENNIO LEANZA)