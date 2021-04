I cavalli in volo nel cielo del Giura

SAIGNELÉGIER - Giovedì e venerdì dei cavalli hanno solcato i cieli delle Franches-Montagnes, nel canton Giura.

È avvenuto nell'ambito di un esperimento condotto in sinergia tra le forze aeree svizzere, il servizio veterinario dell'esercito e la facoltà di medicina veterinaria VetSuiss di Zurigo. Lo scopo? Testare il trasporto dei cavalli con degli elicotteri, per capire se «sia in grado di volare per un lungo periodo a una velocità relativamente elevata, restando tuttavia in una situazione confortevole» ha dichiarato il colonnello Stéphane Montavon, a capo del servizio veterinario dell'esercito.

I dettagli del volo

Per i piloti è stata una novità assoluta: mai hanno avuto a che fare con dei carichi viventi di questa portata e si sono dovuti abituare a questi "viaggi" di 45 minuti. Gli elicotteri sono saliti a un'altezza di 200 metri e hanno proceduto a una velocità massima di 140 chilometri orari.

Nessun problema

I cavalli sono stati precedentemente sedati e il battito cardiaco e la temperatura corporea erano costantemente monitorati. Un secondo elicottero ha sorvegliato le operazioni. Il protocollo prevedeva l'immediato stop alle operazioni, in caso di problemi. Ma questo non è successo: Montavon ha confermato che «possiamo dire definitivamente che il trasporto con elicottero, per questa durata e a queste velocità e temperatura, non ha un impatto negativo sul benessere del cavallo». Le applicazioni pratiche future? Lo spostamento degli animali in caso di valanghe, smottamenti o altre catastrofi naturali.

