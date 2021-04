Altri 1'968 contagi in Svizzera

BERNA - Tornano sotto la soglia dei 2'000 i numeri della pandemia in Svizzera. Nelle ultime 24 ore l'Ufficio federale di sanità ha registrato 1'968 nuovi contagi da Covid-19 (ieri erano stati 2'411). I decessi causati dal virus sono 32, ma l'UFSF oggi ha aggiornato le cifre dei decessi completandole con le dichiarazioni tardive, errate o doppie giunte nel periodo da novembre 2020 a febbraio 2021. Per questo motivo, alla voce «Differenza al giorno precedente» sono indicati 25 decessi in più. Sono invece 81 le persone ospedalizzate con sintomi gravi.

In totale, il tasso di occupazione degli ospedali è del 76 per cento, mentre nelle terapie intensive è del 70,6 per cento. Sale a 603'092 il totale dei positivi in Svizzera dall'inizio della pandemia, a 9'708 quello delle vittime.



elaborazione tio/20minuti



Positività - In totale sono stati effettuati 56'629 test, con un tasso di positività che scende al 3,4 per cento. Il tasso di riproduzione Re aggiornato al 19 marzo è di 1,19, mentre negli ultimi sette giorni è stato in media di 1,17.

Vaccinazioni - Attualmente le dosi di vaccino somministrate (al 28.03) sono 1'436'996. Le persone completamente vaccinate sono invece 535'250.

Quarantene - Le persone testate e positive al coronavirus attualmente in isolamento sono 15'086. Sono invece 25'864 coloro che si trovano in quarantena per essere entrati in contatto con persone infette. Sempre in quarantena, ma per essere rientrati da paesi a rischio sono in 3'845.



elaborazione tio/20minuti

elaborazione tio/20minuti