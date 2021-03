Occhio a queste custodie: c'è pericolo d'incendio

BERNA - Audio-Technica LTD ha richiamato le custodie di ricarica per gli auricolari senza fili "ATH-CK3TW" a causa di un potenziale rischio d'incendio e ustione.

Lo comunica l'azienda in collaborazione con l'Ispettorato degli impianti a corrente forte (ESTI) della Confederazione.

Le custodie coinvolte, che sono a rischio surriscaldamento, saranno sostituite gratuitamente. I consumatori in possesso di una delle custodie in questione sono pregati di non utilizzarle più e di disconnetterle dagli auricolari. Sul sito https://www.audio-technica.com/recall si può consultare l'apposito modulo per ordinare un'altra custodia di ricarica, sicura.

Il richiamo, viene sottolineato infine nel comunicato, riguarda soltanto la custodia di ricarica, non gli auricolari.