Il Cantone si perde tre incarti: chi sono le imprese?

COIRA - Aiuti per i casi di rigore. Se n'è ampiamente parlato, perché la pandemia da quasi un anno mette a dura prova le imprese, che necessitano di aiuti economici per andare avanti. Tutti i giorni anche il canton Grigioni riceve così diverse domande che pervengono in formato elettronico. La domanda viene infatti scansionata dall'impresa e inviata al competente Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (DEPS) tramite upload/trasferimento dei file. Ma a seguito di un problema tecnico la settimana scorsa tre domande sono andate perse e sono irrecuperabili.

Il Cantone si lancia pertanto alla ricerca delle tre imprese. Purtroppo, è noto solo l'orario in cui le domande sono state inoltrate. Pertanto, il DEPS prega le tre imprese che hanno caricato le rispettive domande di rivolgersi all'indirizzo haertefall@gr.ch: giovedì 4 febbraio 2021, ore 12:04; giovedì 4 febbraio 2021, ore 17:59; venerdì 5 febbraio 2021, ore 12:14.

Per il momento l'upload/il trasferimento dei file è fuori servizio. Le domande possono continuare a essere presentate via posta o via e-mail. Ulteriori informazioni relative agli aiuti per casi di rigore sono disponibili sul sito web del DEPS.