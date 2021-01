Nidvaldo dice grazie alla solidarietà intercantonale

STANS - Il canton Nidvaldo ha lanciato con successo un appello per un supplemento di dosi di vaccino contro il Covid-19 presso un altro cantone. Ciò si era reso necessario per effettuare nei termini stabiliti la seconda vaccinazione, hanno indicato questa sera in una nota le autorità cantonali.

A causa delle note difficoltà di approvvigionamento dei vaccini - che come noto interessano anche il Ticino dove a febbraio mancheranno migliaia di dosi dei preparati Moderna e Pfizer - il canton Nidvaldo è andato a bussare alla porta di altri cantoni per poter garantire la seconda vaccinazione ai propri cittadini. «A mancare erano diverse centinaia di dosi del vaccino Pfizer, che sono ora assicurate grazie all'aiuto di un altro cantone», precisa Stans in un comunicato.

Nidvaldo ha l'intenzione di rimborsare il cantone in questione per le dosi che ha ricevuto una volta che le strozzature saranno state eliminate e che il vaccino sarà disponibile in quantità sufficienti. «Siamo contenti di aver trovato una soluzione rapida in questo modo e vorremo ringraziare la solidarietà intercantonale», ha dichiarato la direttrice del Dipartimento della sanità e della socialità Michèle Blöchliger, citata nella nota.