«Mancano 12'300 dosi di vaccino Moderna»

In Ticino da una parte si sorride per «un trend molto positivo» dell'evoluzione epidemiologica, dall'altra emergono preoccupazioni per i ritardi nella consegna dei vaccini che obbligano le autorità a tirare il freno a mano a una campagna che finora stava andando a gonfie vele. In effetti il nostro cantone è tra quelli virtuosi e ha già vaccinato 17'124 persone (quasi 26'000 le dosi ricevute). Ma ora per diversi altri si prospetta un po' più d'attesa. In totale a febbraio - ha ricordato Paolo Bianchi durante la conferenza stampa - mancheranno, rispetto a quanto pianificato, 7'800 dosi di Pfizer e ben 12'300 di Moderna. «Questo comporta un accantonamento per poter effettuare i richiami e ci vediamo costretti a posticipare di una settimana i 1'200 appuntamenti già fissati nei centri di Ascona e Tesserete». Pure la vaccinazione degli over-75 subirà ritardi.