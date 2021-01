Argovia: licei e scuole professionali da lunedì a distanza

AARAU - Da lunedì prossimo, i licei e le scuole professionali del canton Argovia passeranno all'insegnamento a distanza. Con questa misura, il Consiglio di Stato intende ridurre la mobilità degli studenti nell'ambito della crisi del coronavirus.

Attualmente molti giovani utilizzano i trasporti pubblici, ha spiegato in una nota la Cancelleria dello Stato del Canton Argovia. L'insegnamento a distanza ne potrà far diminuire l'uso.

Il provvedimento sarà in vigore fino al 28 febbraio. Visto che nel secondo mese dell'anno sono previste due settimane di vacanza, gli studenti non perderanno troppi corsi in aula. A differenza della scorsa primavera, gli istituti scolastici interessati dalla misura sono preparati a una tale eventualità.

Sono inoltre previste delle eccezioni, stando al comunicato. L'insegnamento in aula sarà possibile per quegli studenti che hanno bisogno di un sostegno particolare, come ad esempio per i partecipanti a un programma di integrazione di pre-apprendistato. Altre eccezioni riguardano gli esami che non possono essere realizzati a distanza, i lavori da effettuare in laboratorio o i corsi interaziendali.